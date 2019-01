Byrådet fremlægger tankerne bag en en strategi for hele fritids- og friluftsområdet frem til 2026

Ferritslev: Lørdag den 19. februar kl. 10-13 er alle med interesse for fritids- og friluftsliv inviteret til borgermøde i Rolfhallen på ørbækvej 878 i Ferritslev, hvor kommunalbestyrelsen vil fortælle om arbejdet med at skabe en ny fælles strategi for hele fritids- og friluftsområdet frem til 2026. På mødet vil forskellige aktører og eksperter give et indblik i nogle af de muligheder strategien skal fremme, men også pege på de udfordringer målsætningen udløser.

"Vi vil gerne have dine kommentarer og idéer til strategien, og dette møde skal være med til at oplyse om strategien og kvalificere din mulighed for at give input", hedder det i oplægget til mødet, hvor der vil være politikere samt medarbejdere fra kommunens fritids- og naturområde.

Der er en høringsperiode frem til den 31. januar. Og man kan læse selve strategien på hjemmesiden www.fmk.dk/ff-stragegi/ og her kan man også komme med sine egne input til en fremtidig strategi for fritids- og friluftsområdet.

Forslaget til en ny samlet strategi for fritids- og friluftslivet - "Sammen om et aktivt udeliv og gode lokale fællesskaber" - er kommunalbestyrelsens bud på, hvordan kommunen kan understøtte en fortsat udvikling af foreningslivet, fritidsaktiviteter og faciliteter, samt brugen af naturen, det aktive udeliv og mødestederne i landskabet. Der er tilmeldingsfrist senest den 17. januar.