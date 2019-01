Byråd: Eneste afstemning handlede om vinduesrammer

Faaborg: Blandt 50 sager på kommunalbestyrelsens dagsorden mandag kom kun ét punkt til afstemning, nemlig spørgsmålet om vinduerne i de nye boliger på Faaborg Sygehus, snart Frits Jørgensens Have, må være af alu/træ - om om de skal laves i klassisk træ. Alu-/træ-tilhængerne vandt den afstemning med 14 stemmer mod 11.

Forrest i kampen for træ gik socialdemokraternes Brian Bisgaard, der argumenterede for respekt for den gamle bygning, det ældste af den er fra 1895. Bisgaard fik støtte fra resten af sin gruppe, Enhedslistens Morten Schjøtt og konservative Søren Clemmensen. Også SFs Torben Smith bekendte sig som "træmand", altså i alt 11.

Modsat blev tilhængerne af den vedligeholdelses-lette alu-/træløsning anført af Venstres Søren Kristensen. Han påpegede, at lokalplanen lægger op til, at de fleste af nye lejligheder skal udstyres med altaner, noget der vil præge bygningen "50 gange mere end hvad vinduerne er lavet af". De synspunkt fik opbakning fra resten af hans gruppe, DF, Radikale Venstre og Alernativets Mads Holdgaard, og dermed har kommunalbestyrelsen nu givet grønt lys for, at FAB kan gå videre med planerne om i første omgang 40 boliger i det tidligere sygehus.