Byråd: Egeskov får udviklingsplan

Egeskov: Egeskov Slot og arrangørerne bag Heartland festivalen ønsker at udbygge og fremtidssikre mulighederne for afholdelse af festival, kunstudstilling, campingmuligheder og parkering for op til 25.000 daglige gæster, og den plan er lokalpolitikerne med på.

Egeskov har gennem en årrække fået landzonetilladelse til en række publikumsorienterede aktiviteter. Området er komplekst, da der er mange natur- og kulturarvsinteresser, samt udfordringer i forhold til vandløb og voldgrav. En samlet planlægning kan sikre udviklingsmuligheder for attraktionerne under hensyn til de øvrige interesser i området. Dette forudsætter udarbejdelse af en lokalplan og en tilføjelse til kommuneplanen, og det arbejde har kommunalbestyrelsen nu besluttet at sætte i gang.