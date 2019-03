Byggeri forsinket: Snart bliver der igen fri passage i Strandgade

Faaborg: De seneste par måneder har containere og stilladser spærret for al trafik gennem Strandgade i Faaborg midtby. Her er Realdania By & Byg er i fuld gang med at forvandle den gamle Kina-restaurant i nr. 4 til en moderne bolig.

Men snart bliver der igen fri passage gennem gaden, stilladset kommer ned i udgangen af marts, fortæller arkitekt og projektleder Per Troelsen fra Realdania By & Byg.

- Der har været nogle forskellige ting, der har forsinket arbejdet. Det var ikke planen, at stilladset skulle have stået her så længe, men det var nødvendigt, for at vi kunne blive færdige, forklarer han og tilføjer, at det blandt andet er råddent bindingsværk, en ny kloak mv., der har forsinket processen.

- Man kan have lavet nok så mange forundersøgelser, når man står med sådan et gammelt hus, men nogle gange står virkeligheden bare først foran én, når man får åbnet op, siger han.

Nu er håndværkerne dog ved at kunne se en ende på arbejdet, hvor der blandt andet er blevet lagt nyt tag.

- Indendørs er malerne i gang med at spartle, og tømrerne er ved at lukke gulvet. Det er nu, det bliver rigtig sjovt. Nu mangler der den sidste finish. Vi skal blandt andet have givet facaden de rigtige farver, så den kommer til at passe ind i bybilledet, og der mangler nogle detaljer på den gesims, der adskiller stueetage og førstesal, siger Per Troelsen.

Strandgade 4 blev i august 2018 udvalgt til at være den første "utilpassede" bygning i et landsdækkende projekt, som Realdania By & Byg står bag. Den historiske bygning fra 1882 skal renoveres og omdannes til bolig, og målet er at inspirere til lignende tiltag i andre danske købstæder, hvor utilpassede facader skæmmer en ellers smuk bymidte.

- Udover de uforudsete ting, der har været, så synes jeg, at Strandgade 4 bliver et rigtig godt eksempel på, hvad man kan gøre rundt omkring i byerne ved forladte butikslokaler, så de kan blive en naturlig del af bybilledet igen, siger Per Troelsen.