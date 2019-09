Bygger for 35 millioner: Nyt rensningsanlæg på vej i Bjerne

Bjerne: Et større entreprenørarbejde er i gang ved Faaborg Rensningsanlæg, der ligger på Knoldsborgvej mellem Bjerne og Dyreborg. Det er et helt nyt rensningsanlæg, der er på vej, og siden arbejdet startede i maj er der gravet nogle gevaldige huller i jorden ved siden af det gamle anlæg. Projektet løber op i 35 millioner kroner, fortæller direktør for FFV, Christian Møller.

- Det gamle anlæg er fra 1979, og væsentlige dele af det var nedslidt og på mange måder utidssvarende. Så det stod til en gennemgribende renovering, fortæller han.

I stedet har man valgt at bygge et helt nyt anlæg, der skal kunne håndtere den fremtidige forventede befolkningsudvikling i renseanlæggets opland.

- Det nye anlæg bliver mere energieffektivt, og det vil give naboerne færre lugtgener, fordi rensningen kommer til at foregå i lukkede tanke. Siden slutningen af 1970-erne er der udviklet mere optimale rensemetoder, som FFV Spildevand A/S gerne vil benytte sig af, siger han.

Det nye anlæg får blandt andet to nye proces- og efterklaringstanke, og anlægget skal stå klar næste sommer. Når de nye tanke tager over, lukkes det gamle anlæg ned, og bassinerne bliver fyldt op.

Skulle man komme forbi byggepladsen, vil man i øjeblikket kunne se folk fra entreprenørfirmaet TC Anlæg, der er i gang med at støbe betonfundamenterne til de nye store tanke.