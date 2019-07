- Vi kalder det en vandbærerkonkurrence. Børnene bliver delt op i tre aldersgrupper, så går de ud ad planken og henter noget vand, som de så skal balancere ind med og hælde i en spand. Det gælder så om at samle mest vand på to minutter. Og skulle man falde i, så bliver man altså kun våd til knæene, siger hun.

... Og det er også sjovt at se på for tilskuerne. Arkivfoto

Irsk stemning

Fredag er der børneloppemarked og besøg af veteranbiler. Vandbærerkonkurrencen finder sted klokken 16, og man må gerne være klædt ud, oplyser arrangørerne.

Fredag eftermiddag kommer der Guiness i glassene, når der kommer irsk folkemusik på programmet.

Middagen står på grillet gris og lam. Klokken 21 går bandet Late Shift på scenen.

Lørdag er der traditionen tro pålideligheds- og kapsejlads, gratis, sildebord, optog og musik.

Klokken 14 er det tid til "Planken ud". Har man mod på at prøve at vælte modstanderne i baljen, kan man tilmelde sig hos Henning Bahl på telefonnummer 21 13 93 35.

Årets Faldsledbo skal kåres, og så sluttes byfesten naturligvis af med en stor fællesspisning i teltet.

- Sådan et arrangement er jo i den grad vejrafhængigt. Sidste år var det 30 grader, og det var alt for varmt. Folk kunne slet ikke holde det ud. Men det må selvfølgelig heller ikke være for koldt. Vi håber på ganske almindeligt dansk sommervejr, lyder det med et grin fra Lene Justesen, som understreger, at alle er velkomne til at deltage i festlighederne.

Se det fulde program på falsled-beboerforening.dk/arrangementer.