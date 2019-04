Byens Bager raser: Gravearbejde koster en formue i tabt omsætning

Fem ugers gravearbejde, der lukker delvist af for vejen til butikken, kommer til at koste 150.000 kroner i tabt omsætning, skønner bager Signe Duvander.

- Og så kunne folkene derude fortælle, at jo, de havde da gravet internetkablet over. Altså, hvorfor kommer de ikke ind og siger det. Det er da dårlig service, lyder det fra Signe Duvander.

Et andet eksempel: Tirsdag formiddag måtte personale fra butikken selv gå ud og spørge, om butikkens manglende netforbindelse havde noget med gravearbejdet at gøre.

- Jeg er frustreret over, at der ikke bliver gjort mere for at hjælpe os. Her i weekenden har arbejdet for eksempel ligget stille, men det har ikke fået entreprenøren til at åbne for gennemkørsel. Havde der været åbent, havde vi måske haft 40 kunder mere i butikken i weekenden, siger hun.

Det siger bageren i Nr. Broby, Signe Duvander, der i den seneste uge har været hårdt ramt af, at Fjernvarme Fyn er i gang med at udskifte ledningsnettet på Stationsvej i Nr. Broby.

- Det er en vurdering ud fra det antal kunder, vi plejer at have, og så det vi har haft i den seneste uge, siger hun.

Vi tager hensyn

Hos Fjernvarme Fyn er forsyningschef Jacob Rasmussen ansvarlig for, at arbejdet foregår efter reglerne og så lempeligt som muligt for det lokale næringsliv. Han understreger, at der er sendt informationsbreve og foldere ud til de berørte beboere omkring arbejdet.

- Men omfanget kommer ofte bag på folk. Vi er godt klar over, at den type butik har mange strøgkunder, der smider bilen uden for butikken, fordi de lige skal ind og have seks rundstykker og en pakke smør. Det kan de ikke i den her periode, siger han.

Han kan dog ikke genkende billedet af, at der ikke tages hensyn fra entreprenørens side.

- Vi har gjort tilgængeligheden til butikken så god som mulig med en midlertidig p-plads. Folk kan komme af med deres bil, når de skal ind til bageren. Stikledningen ind til bagerbutikken vil blive gravet om aftenen, efter butikken er lukket, så det generer mindst muligt, siger han.

Ifølge Jacob Rasmussen er det ikke muligt at lukke op for gennemkørende trafik i weekenden, når arbejdet ligger stille.

- Der er en afspærringsplan, og den er godkendt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Problemet er, at med de graverender, vi er nødt til at lave, er der ikke er plads til, at biler kan passere hinanden - i hvert fald ikke lovligt og forsvarligt, siger han.