Byen forårsklar: Så skal der vaskes, pudses og fejes

Faaborg: Så er det igen ved at være tid til den store forårsrengøring i Faaborg by. Hvert år samles de butiksdrivende om arrangementet "Ren by", hvor de hver især bidrager til, at byen bliver ren og pæn at se på. Og så plejer det i øvrigt at være en festlig seance med udklædning og andre sjove tiltag.

Starten går klokken 8.30, og en jury bestående af journalist ved Ugeavisen Faaborg, Pally Søby, Helle Elnegaard fra Jyske Bank og Maria Larsen, Best Companys, vil gå rundt og bedømme indsatserne.

Klokken 9.30 samles alle deltagerne på Frk. Jensen til socialt samvær, kaffe og morgenbrød, hvor den gyldne vandreskovl vil blive overrakt til dagens vinder. Der vil blandt andet blive lagt vægt på flittighed og udklædning.

Og så slutter seancen inden butikkernes åbningstid.

- Jeg synes, der plejer at være rigtig god stemning. Det er vigtigt, at vi har en ren og pæn by at præsentere, når handlende, både turister og herboende, færdes i gaderne, siger "Ren by"-tovholder Lars Pedersen fra Mr. Isaksen.

- Og folk plejer også at være gode til at gøre arbejdet på forhånd, hvis de ikke kan deltage på dagen. Det er lidt ligesom derhjemme, der vil vi også gerne have gjort ordentligt rent, når det begynder at blive forår, slutter han.