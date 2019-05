Byen bliver fyldt med biler

Faaborg: Lørdag 1. juni bliver der masser at se på for de bilinteresserede i Faaborg midtby. I tidsrummet 10-14 vil Torvet være fyldt med nye, smarte biler fra de lokale forhandlere.

Faaborg Bil-Center, Leif Ottesen Automobiler, Mogens Frederiksen, Toyota Faaborg og Volkswagen Service Faaborg deltager i udstillingen, hvor der også vil være konkurrencer om to gavekort på hver 5000 kroner til byens butikker.

Duoen Ugl & Fugl sørger for den festlige stemning. De spiller i tidsrummet klokken 11-14 rundt omkring i gaderne.

På dagen kommer der også besøg af Falck, der sikrer det helt store overblik. De tilbyder gratis ture i liften, så gæsterne får mulighed for at se Faaborg fra oven.

- Det er femte år i træk, vi kører den her biludstilling, og det plejer at være en rigtig sjov og festlig dag, hvor hele Torvet er fyldt med biler. Falckbilen plejer også at være et meget populært tiltalt, fortæller Lars Pedersen, Vores Faaborg & Egn.

- Samtidig plejer det også at være en rigtig god handelsdag for vores butikker, når der sker en masse i byen.