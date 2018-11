Både politikere og forretningsdrivende har en stor opgave, hvis Ringes butiksliv skal bevares, mener detail-ekspert Bruno Christensen.

Ringe: - Enten får Ringe lov til at passe sig selv, og så bliver de nuværende 13 tomme butikker stille og roligt til 14, 15 og så videre. Eller også melder man åbent ud, at her er en handelsby med nogle ledige lejemål, og vi har vilje og fællesskab til at løfte handlen. Sådan lyder den klare besked fra den aarhusianske detail-ekspert Bruno Christensen, der for omkring en måned siden var på besøg i Ringe for at mødes med de lokale politikere og handelsstandsforeningen. Han mener, at 13 tomme butikslokaler er alt for mange. - De huller kan ødelægge handlen og attraktiviteten i byen for øvrige detaillister, siger han. Hullerne skal derfor hurtigst muligt fyldes ud, og det er en opgave for politikere såvel som for butiksejerne, lyder det.

Koncentrér handlen - Politikerne er nødt til at være med til at fremme udviklingen i Ringe. Er der planer for erhvervsudvikling, boligudvikling, eller sker der ændringer i bystrukturen, der giver bedre mulighed for at åbne en ny butik? Det er noget af det, detaillister kigger på, når de skal åbne ny butik, siger Bruno Christensen. Bymidteplanen og en kommende lokalplan lægger op til at samle detailhandlen på Algade og Torvet. Og det er den helt rigtige vej at gå, mener han og siger, at Ringe har et uopdyrket potentiale. - Der er en bystruktur i dag, der med få og enkle midler kan gøres bedre med henblik på at vende bymidten, så den hænger bedre sammen. Der har Ringe et bedre udgangspunkt end mange andre byer på samme størrelse, hvor detailhandlen er langt mere spredt.

Bedre service Også de forretningsdrivende kan gøre meget for at bevare butikslivet. Detailisterne skal også have en tro på, at de 13 tomme butikker ikke ødelægger for meget for dem, eller at der er flere, der følger i kølvandet. Med den afstand til Odense og Rosengårdcentret og Svendborg, så er det klart, at detailhandlen i Ringe er presset udefra. Han peger på, at god service er afgørende. - Man kan lettere i en by som Ringe fremfor i et stort center i Odense bygge en service-kultur op, hvor forbrugerne føler, der bliver taget vare på dem. - Mange butikker slår sig jo op på den gode service i forvejen? - Men én ting er at tale om det, noget andet er at gøre det og virkelig lægge sig i selen. Konkurrencen er ikke bare Odense og Svendborg, men også nettet. Derfor er det vigtigt, at butikkerne i Ringe forstår og gør noget ved det, siger han. Han nævner længere åbningstider, at bringe varer ud og at kunne bestille de varer, som ikke er på lager i dag, hjem til i morgen. - Er det dit indtryk, at Ringe kan blive bedre til det? - Ja, det kan Ringe blive bedre til. Det kan alle byer blive bedre til.