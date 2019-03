Butiksfolk om torvedag: God idé, men...

Ringe: En dag, hvor de lokale butikker sælger varer på Torvet fremfor inde i forretningerne. Det er en god idé, mener både Jesper Larsen, formand for Ringe Handelsstandsforening, og Tine Lorentzen, som er bymægler og ansat af kommunen til at hjælpe og løfte butikslivet.

Begge peger imidlertid på, at der er udfordringer i praksis.

Idéen udspringer fra Carsten Wolff, der er med i avisens kundekorps, som er nedsat til at komme med nye indspark til butikslivet.

- Jeg tænker, det er en rigtig god idé. Jeg arbejder i forvejen på at få butikkerne til at komme lidt ud på fortovet, siger bymægleren Tine Lorentzen.

Mens Carsten Wolff mener, det bør være butikkens bedste varer, der sættes frem, mener Tine Lorentzen, at det skal være tilbudsvarer.

- Jeg ved, det ville være en god chance til at få ryddet op. Jeg ved, at lige nu kæmper mange med at få forårsvarer ind, og der bliver gemt en masse varer i kælderen. De varer kunne være rigtig fede at få brændt af på en sjov måde, siger hun og fortæller, at hun gerne tager idéen med videre i sit arbejde.