Bueskytter skød sig til sølv ved skole OL

5. klasse fra Tingagerskolen skød ikke helt op til forventningerne i kvalifikationsskydningen, og derfor måtte de nøjes med B-finalen. Her skød de sig til gengæld helt til tops og gik derfra som vindere.

Ringe/Ryslinge: Det blev til lokal succes for 5. klasse fra Tingagerskolen i Ringe og 6. klasse fra Tre Ege Skolen Ryslinge, da de deltog i finalen i bueskydning ved årets Skole OL. Finalerne blev afviklet på Ceres Park i Aarhus med 11.000 elever fra 67 kommuner og ni idrætsgrene.

11.000 børn fra 67 kommuner deltog i finalerne ved skole OL, hvor mere end 60.000 børn over hele landet har været med i de indledende runder. PR-foto

Idræstfest med fællesskab

I alt har 60.000 elever fra 4.-7. klasse siden november 2018 dystet til lokalstævner i atletik, bowling, bueskydning, bordtennis, crossløb, orienteringsløb, parasport, roning og svømning for at kvalificere sig til finalen.

- Skole OL tilbyder ni forskellige idrætter, som hver især har deres særlige egenskaber, men hvor fællesskabet er i fokus, når der konkurreres. De 11.000 finaledeltagere fra hele landet kommer fulde af forventning og glæde - klar til at yde deres absolut bedste sammen med deres klassekammerater. Vi håber på at kunne give dem nogle fantastiske dage og en idrætsfest, der knytter nye venskaber og fællesskaber på tværs af geografien, lød det fra finalechef for Skole OL finalen, Morten Brammer Olesen, i en pressemeddelelse inden finalerne.