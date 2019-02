Brugsen har sørget for, at alle i byen kan opleve den nye film "Mødregruppen", der er optaget i byen.

Millinge: Folk på Millingeegnen ved jo udmærket, hvordan der ser ud i Millinge. Mange ved også, hvordan der ser ud hos keramikerparret Anne Gerd og Philip Streich. Men at se Millinge og Streich'ernes hus på det store lærred, det bliver noget andet.

Derfor har Brugsen i Millinge sørget for, at alle beboere og kunder får chancen for at opleve Millinge på det store lærred ved en helt særlig festlig forestilling i Helios Teatret i Faaborg torsdag 14. februar.

Brugsen har købt hele forestillingen, og bestyrelsen og personalet har sørget for, at alle kan starte aftenen med øl, vin eller sodavand i glassene.

Derefter fortæller Anne Gerd Streich om, hvordan det har været at flytte ud af sit hus for at give plads til det store filmhold fra Zentropa med instruktøren Charlotte Sachs Bostrup i spidsen.

Filmen har fået titlen "Mødregruppen". Den handler om Line, der lige er blevet mor. Hun lever det vilde jetsetliv i Hong Kong sammen med manden Bjørn. Da Line opdager, at han har en affære, rejser hun til det sidste sted, hendes mand vil lede - hendes sydfynske hjemby.

Hvad der blot skulle være et kortvarigt ophold, bliver en længere rejse hjem til rødderne, den indebrændte keramikerkusine Maja og en sprudlende mødregruppe. Bjørn lukker for alle Lines midler og truer med at tage sønnen fra hende, men mødregruppen og kusinen hjælper med at tage kampen op mod grød, gylp, gæld og trusler.

- Vi vil gerne samle alle fra Millinge og omegn, både i Brugsen og i biografen, derfor har vi arrangeret denne "Bio i Brugsen", som vi kalder den, lyder det fra Brugsens bestyrelse.