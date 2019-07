Brug sommerferien i arresten

Faaborg: Ingen bryder sig om at være i fængsel, men alligevel er det en af sommerens sjove oplevelser i Faaborg. Her kan børnene være med til "Storm murene", hvor de, bevæbnet med et hæfte med tips fra tidligere indsatte, skal prøve at bryde ud.

Træffer børnene de rigtige valg, finder de vej til friheden, men det er som bekendt ikke alle flugtforsøg, der ender i friheden.

Årets sommeraktivitet er inspireret af Faaborgs egen udbryderkonge Harald Storm Nielsen, der gjorde en karriere ud af at være forbryder og i flere omgange sad bag tremmer i Faaborg arrest.

Man kan også komme med på en rundvisning, hvor man kommer ud i alle hjørner af den tidligere arrest, og undervejs kan man høre masser af gode historier.

I arrestens kælder kan man opleve udstillingen "Savn og brand", som følger en af arrestens mange skæbner, fra han får plads som karl på en gård, til han ender bag tremmer. Udstillingen er en helt særlig oplevelse, som man kan gå igennem med en staldlygte i hånden.

Der er entre.