Brud på vandledning: Flere husstande uden vand frem til sen eftermiddag

Et større vandledningsbrud hos Midtfyns Vandforsyning har resulteret i, at en række husstande i Espe står uden vand frem til fyraften.

Espe: Klokken 10 tirsdag formiddag lød en driftsbesked fra Midtfyns Vandforsyning, at et større ledningsbrud for fundet sted omkring Assensvej 85 i Espe.

Bruddet var af sådan en størrelse, at de midtfynske vandværker måtte pumpe 800 kubikmeter vand ud for at holde trykket. Bruddet resulterede yderligere, at industrikvarteret i Ringe stod uden vand i fire minutter. Det akutte arbejde var overstået efter et kvarter.

Direktøren for Midtfyns Vandforsyning, Bjarne Nebel, er imidlertid godt tilfreds med beredskabets håndtering af bruddet.

- Det har været en god øvelse for vandforsyningen, at beredskabet virker, som det gør. Der er nu vand tilbage i Espe og industrikvarteret. Vi har kunnet begrænse vandlukningen til 22 forbrugere i Espe, og vi regner med, at alt skulle køre som det plejer, når vi rammer fyraften ved 16-tiden.

Bjarne Nebel understreger yderligere, at vandtabet ikke får yderligere konsekvenser for forbrugerne og priserne på vand vil være uændrede.