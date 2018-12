Faaborg: Mørket lå stadig over Faaborg, da folk i badekåber og svøbt i tæpper samledes omkring et lille bålfad ved Havnebadet søndag morgen. En lille lyserød revne i skydækket over Øhavet lyste op på himlen, mens de fremmødte skuttede sig i regnen. Da alle var samlet, bevægede følget sig over Havnebadets glatte planker, og enkelte fik sig også en tur på halen, inden de kunne fuldføre det, de egentlig var kommet for: En tur i baljen.

- Og SÅ skal vi op, lød det fra en af badegæsterne, da han havde svømmet fra den ene trappe til den anden i det decemberkolde vand.

Det var erhvervsfolkene Ole Billum og Claus Skov Rasmussen, der havde taget initiativ til Store Badedag; en lejlighed for at mødes om en dukkert, en kop varm kakao og et ønske om en glædelig jul.

- Jeg synes, det er et fantastisk initiativ. Det er rigtig godt at få skabt nogle traditioner omkring Havnebadet, fortalte Hans Henrik Rohde, Faaborg, som havde taget sin søn, sin kone og familiens canadiske udvekslingsstudent med.