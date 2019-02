Bronzealderfund: CT-scanning afslører menneskeknogler i gamle krukker

Arkæologerne fra Øhavsmuseet i Faaborg fandt for nylig to gamle krukker ved en bronzealderudgravning i Aarslev. Efter en tur i Syddansk Universitets CT-scanner kan de nu konstatere, at krukkerne faktisk er urner.

Årslev: To meget gamle fynboer er for nyligt blevet fundet i Årslev. Det kunne arkæolog Anne Garhøj Rosenberg og retsantropolog Svenja Weise med glæde konstatere, da billederne fra CT-scanningerne dukkede op på deres computer.

De to tunge urner krævede deres hyr at få bakset op på scanneren. For udover at være tunge i sig selv, var de omgivet både af et lag jord og et lag gips. Urnerne var dog anstrengelserne værd, mener Anna Garhøj, der også er museumsinspektør på Øhavsmuseet og leder af udgravningen i Årslev.

- Ved at kende urnernes indhold kan vi bedst beslutte, hvordan vi mest hensynsfuldt kan åbne dem, fortæller hun.

Indholdet viste sig altså at være menneskeknogler, og det stemmer godt overens med, at de er fundet i udkanten af en gravplads fra den yngre bronzealder. Den tidsalder varede fra 1000-500 f.kr. men noget tyder på, at disse mennesker er endnu ældre.

- Vi regner med, at urnerne er fra den ældre bronzealder - altså fra perioden 1800-1000 f.kr., forklarer Anne Garhøj Høyby.

Nu skal knoglerne undersøges af retsantropologer. De håber på at kunne fastsætte alder, køn og i bedste tilfælde dødsårsag på de to personer.

- For at vi kan fastlægge dødsårsagen, kræver det, at vi finder store knogler, hvor man kan se eventuelle slag eller deformiteter efter sygdomme. Det kan være svært, eftersom personerne er blevet brændt, inden de er lagt i urnen, forklarer Svenja Weise.