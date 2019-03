Millinge: En beboelse på Assensvej i Millinge havde ubudne gæster i løbet af tirsdagen. Det lykkedes en eller flere gerningsmænd at bryde et vindue op, formentlig med et koben. Tyven eller tyvene havde været i både soveværelse og stue, og der blev stjålet en nyere Acer pc samt diverse træfigurer ved indbruddet.

Indbruddet fandt sted i tidsrummet 6-16.40, oplyser Fyns Politi.