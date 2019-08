Brobymestrene i tennis skal findes

Brobyværk/Nørre Broby: Finalerne om Brobymesterskaberne i tennis spilles lørdag 31. august kl. 12 på Brobyværk Tennisklubs baner på Skovvej.

Afviklingen af de 68 kampe har strakt sig over tre uger, og nu skal vinderne findes.

Forsøget med et fælles Brobymesterskab i stedet for separate klubmesterskaber i Nørre Broby og Brobyværk, har vist sig at være en succes, og meldingen lyder, at det helt sikkert vil blive gentaget næste år. Man har også fået nogle erfaringer, som man kan drage nytte af fremover. Derudover har tuneringen bidraget til noget socialt mellem de to klubbers spillere, som der kan bygges videre på i fremtiden.

Efter de afsluttende kampe på lørdag er der om aftenen festmiddag for de to klubbers medlemmer i Brobyværk Tennisklubs klubhus. Her vil der også være præmieoverrækkelse.