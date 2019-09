Bro-komite hverver prominente navne: Bendt Bendtsen og Metal-boss skal trække i broen

Robot-chef ny næstformand

Samtidig bliver en anden prominent fynbo ny næstformand. Der er tale om Esben Hallundbæk Østergaard, som er grundlægger af Universal Robots, der er en af de største virksomheder i den fynske robotklynge.

- Robotindustrien er en boomende branche, og klyngen i Odense er én af verdens førende. Hvis vi i Danmark skal udbygge denne globale førerposition og gøre robotindustrien til et nyt dansk eksporteventyr, så er det helt afgørende, at klyngen kan vokse og udvikle sig. Netop her er AlsFynBroen enormt spændende, fordi den vil forbinde robotklyngen med de store industrivirksomheder i Sønderjylland. Det vil åbne døren for helt nye samarbejder og alliancer, og i mine øjne er det netop den slags synergier, som Danmark har brug for i fremtiden, siger Esben Hallundbæk Østergaard ifølge en pressemeddelelse fra AlsFynBroen.

Esben Hallundbæk Østergaard har indtil nu været medlem af komitéen, og han overtager posten som næstformand fra direktør i Carl Hansen & Søn, Knud Erik Hansen, der fortsætter i komitéen.