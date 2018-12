Bredbåndspulje drypper på Faaborg-Midtfyn

Gislev og Vester Aaby: Et par mørke plettet på bredbåndskortet over Faaborg-Midtfyn bliver nu lysere takket være store tilskud fra Energistyrelsens såkaldte bredbåndspulje. 19 adresser på Dongsvej og Damsgårdsvej i Gislev får hver små 23.000 kroner fra puljen til at sætte turbo på internettet. Dertil følger et kommunalt tilskud på yderligere 19.000 kroner.

Også Vester Aaby tilgodeses. Her kan 34 husstande se frem til at modtage et tilskud på hver 7000 kroner. Her lægger kommunen 34.000 kroner oveni.

Bredbåndspuljen var oprindeligt en del af den politiske aftale om "Vækst og udvikling i hele Danmark" fra februar 2016. Med aftalen "Bredbånd og mobil i digital top-klasse" fra maj 2018 blev rammerne for bredbåndspuljen justeret for at målrette den mere mod tyndt befolkede områder.

I alt fordeles 150 millioner kroner fra Energistyrelsens pulje til 6000 danske adresser. Cirka 670.000 kroner sendes til Faaborg-Midtfyn.

Folketingsmedlem for Venstre, Jane Heitmann glæder sig over "julegaverne". I en kommentar siger hun:

- Det er på alle måder glædeligt, at der nu er bredbåndspenge på vej til Fyn - især til områder udenfor de store byer. Faaborg-Midtfyn er Fyns største landkommune, og hvis vi skal have balance mellem land og by, er det afgørende, at vi også prioriterer områder som Gislev og Vester Aaby. Jeg er simpelthen så glad for, at flere borgere nu får mulighed for hurtigt internet - det manglede bare i 2018. Vi skal have vækst og udvikling på hele Fyn - også i de tyndtbefolkede områder, siger Jane Heitmann.