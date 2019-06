Brass-kvintet kommer forbi klokketårn på vej mod Lofoten

Faaborg: De fem erfarne amatørmusikere fra Sworn2Brass tager i sommerferien på en 2500 kilometer lang køretur for at spille en række koncerter på Lofoten. Men inden da slår de vejen forbi klokketårnet i Faaborg.

- Vi skal spille både populærkoncerter og kirkekoncerter på Lofoten, og det er populærkoncerten vi spiller i klokketårnet, fortæller formand og tubaist, Jan Aagaard i en pressemeddelelse.

Koncerten finder sted onsdag 26. juni klokken 19.30, og efter koncerten er det muligt at komme med på vægtervandring med Claus Thorman.

I den musikalske afdeling kan publikum glæde sig til et bredt sammensat program, hvor kvintetten kommer langt omkring i genre og musikhistorie. Med vægten lagt på smilet og det høje humør.

To numre er helt specielle for kvintetten. Et helt nyt nummer "Til Ungdommen", der er arrangeret specielt til Sworn2Brass med støtte fra Faaborg-Midtfyns Kommune.