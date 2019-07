Brandoprydning er hans levebrød: Succesfirma hærget af voldsom brand

Nr. Broby: En voldsom brand hærgede ved middagstid onsdag Midtfyns Totalservice på Industrivej 13 i Nr. Broby.

Virksomhedens ejer, Michael Nielsen, kunne ikke gøre andet end at se til, mens brandfolk fra Glamsbjerg og Faaborg-Midtfyn kæmpede med at få bugt med flammerne i den maskinhal, hvor han har de fleste af de maskiner, han bruger - til netop brandoprydning.

I 35 år har Michael Nielsen gjort et levebrød af at tilbyde professionel hjælp til oprydningsarbejdet, når brande og andre ulykker rammer virksomheder og private.

- Nu har jeg ikke engang, så jeg kan pumpe vandet væk efter slukningen. Pumper, affugtere, luftrensere - det hele stod inde i den hal, sukker den 55-årige indehaver og peger mod de afsvedne sveller og murrester.

Hvor store værdier, der er gået tabt, er slet ikke gjort op endnu, men der er ingen tvivl om, at branden har påført virksomheden skader for et millionbeløb.

Hvordan den opstod er en gåde. Michael Nielsen var ikke selv i huset, da branden brød ud.

- Det var folkene, der sad og nød frokosten i barakbygningen ved siden af, der så, at det pludselig væltede ud med sort røg. De skyndte sig at få kontorpersonalet ud af bygningen og fik slået alarm, fortæller virksomhedsejeren.

Der var ikke fare for mennesker på noget tidspunkt, men varmen fra branden var alligevel så kraftig, at politiet etablerede en sikkerhedszone og satte afspærringer op.

Midtfyns Totalservice har i alt omkring 50 ansatte, når en relativt nyopkøbt tømrervirksomhed tælles med. Hvordan branden vil påvirke virksomhedens drift på den korte bane, er der endnu ikke noget overblik over.