Brand på ostefabrikken: Håndværkeruheld fik startet flammer

Ringe: Klokken 13.44 mandag eftermiddag blev der slået brandalarm hos ostefabrikken Lactosan i Ringe. En formodet uheldig håndværker fik gnister til at starte 20 meter høje flammer i fabrikkens ene silo.

Ifølge Lactosans administrerende direktør, Jørn Leth Frandsen, er den endelige årsag stadig ved at blive klarlagt, og han siger, at de vil vide mere torsdag. Han understreger dog, at branden ikke vil have nogen indflydelse på den daglige drift eller på den igangværende udvidelse af fabrikken.

Heldigvis var der ingen tilskadekomne ved den uheldige episode, og produktionen af ostepulver har ikke taget skade.