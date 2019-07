Brand i Kværndrup: Mand måtte springe ud fra 1. sal

En 30-årig mand måtte sent mandag aften kaste sig ud fra 1. sal under en brand i hans bygning i Kværndrup. Han brækkede armen, men har det efter omstændighederne godt.

Det kunne være endt rigtig galt.

Mandag aften udspillede sig et mindre drama på Svendborgvej i Kværndrup, da der kort før klokken 23 opstod brand i en trappeopgang i en toetagers ejendom.

Her måtte en 30-årig mand springe for livet fra førstesal, fordi han ikke kunne komme ud på andre måder. Det fortæller vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi.

- Han brækkede en arm ved faldet og blev kørt på skadestuen for at få armen lagt i gips. Men bortset fra det har han det okay, fortæller han.

Bygningen har fået skader på trappeopgangen, men flammerne nåede ikke ind i selve boligen.

Det er endnu uvist, hvad der var årsag til branden.

- Det skal brandteknisk have afklaret i den kommende tid, lyder det fra vagtchefen.