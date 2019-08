Brahetrolleborgs vilde satsning: Landets største festival for jagt og friluftsliv

Brahetrolleborg: Brahetrolleborgs lange tradition for at være firstmovers står i denne weekend en ny stor prøve med afviklingen af Game Fair, som åbnede fredag middag. Danmarks suverænt største messe for jagt- og friluftsliv må komme ind på top 10-listen over de Brahetrolleborg-projekter, der har givet godset mest omtale, siden Johan Ludvig Reventlow i 1700-tallet lavede sin landbo- og skolerefomer.

Lever festivalen op til arrangørernes forhåbninger, kommer 18-20.000 mennesker ind i løbet af weekenden til en folkefest, der klart vil overgå tidligere tiders markeder og hesteskuer.

- Danmark har aldrig før set så stor en satsning på outdoor og jagt. Inspirationen kommer fra England, hvor der er en lang tradition for at lave game fairs på de store godser. Nogle af dem trækker flere hundredtusinder gæster, fortæller Jonas Nørregaard, der er pr- og designchef for Brahetrolleborg Game Fair.

18-20.000 lyder måske som et vildt tal, men den store outdoormesse i Odense Congress Center præster besøgstal på 16.000 gæster.

- Og det helt geniale ved Brahetrolleborg er netop logistikken og geografien. Det ligger lige midt i Danmark, og her er 150 hektar, vi kan brede festivalen over. Brancheforeningerne har efterspurgt det her, og heldigvis var godsejer Catharina Reventlow-Mourier med på ideen. Da hun kom ind over, tog det for alvor fart, for hun vil ikke gøre noget halvt. Det er alt eller intet, fortæller Jonas Nørregaard om den store satsning, som initiativtagerne har arbejdet på med stigende intensitet i halvandet år, de seneste uger i døgndrift.

Brahetrolleborg Game Fair er en familiebegivenhed, inklusive hunde. Der er omkring 150 stande, hvor der tilbydes alskens former for udstyr til jagt, lystfiskeri og friluftsliv, der er boder og telte med mad og drikke, der er skydekonkurrencer både med bue og pil og gevær, opvisning i skydning og hundedressur og foredrag med storvildtsjægere og paneldebatter og tun og skarv.

Det er allerede så godt som sikkert, at Brahetrolleborg Game Fair gentages, dog først i 2021.