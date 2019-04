- I England har man en gammel tradition med game fairs, hvor folk kører fra hele landet for at tilbringe en weekend eller hel uge på game fairs, der kan samle mange hundredtusind gæster. Den tradition har vi aldrig tidligere haft i Danmark, tilføjer han.

- Jeg har været i jagtbranchen i mange år, og Danmark har ikke tidligere haft noget, der matcher det her. I Odense er der en stor indendørs jagt- og outdoormesse hvert andet år. Så er der nogle mindre messer rundt omkring. På Gram Slot har der tidligere været en udendørs messe, men slet ikke i samme kaliber som det her, fortæller Jonas Nørregaard, der med i styregruppen bag Brahetrolleborg Game Fair med ansvar for kommunikation og markedsføring.

Brahetrolleborg Game Fair finder sted i weekenden 2.-4. august.Cirka 130 udstillere kommer med et bredt udvalg inden for våben, optik, fiskeudstyr, beklædning, udstyr til jagthunde, køretøjer, udstyr til friluftsliv og jagtrejser. Aktiviteter: Riffelskydning, haglskydning, bueskydning, børneaktiviteter, falke- og falkoneropvisning, fiskeri for børn i slottes damme og søer, foredrag og debatter, jagt- og fiskerejser, auktioner, vildt-gastronomi, internationale jagthundekonkurrencer, forbundsmesterskaber i jagtbueskydning. Apporteringsbane, hvor folk kan medbringe deres egne hunde samt internationale hundemesterskaber i jagtrealistisk terræn. Foreløbig er følgende navne klar - flere vil komme til: George Digweed (England), en af verdens dygtigste lerdueskytter, flere gange verdensmester og europamester. Raniero Testa (Italien), rekordindehaver: 13 lerduer på 1,6 sekunder. Natasha Illum Berg, storvildtjæger og forfatter. Gordon P. Henriksen, radiovært på Radio 24Syv. David Carsten Pedersen, radiovært på Radio 24Syv. Åbningstider: Fredag 12-18 (madboderne lukker først 19.30), lørdag 9-18 (madboderne lukker først 19.30), søndag 9-18. Billetpriser: Voksen: 105 kroner i forsalg, 125 kroner ved indgangen. Børn (10-15 år: 50 kroner i forsalg, 60 kroner ved indgangen. Børn under 10 år: Gratis. Familie (to børn og to voksne): 260 kroner i forslag, 320 kroner ved indgangen. Partoutbillet fredag-søndag: 250 kroner i forslag, 300 kroner ved indgangen.

Mere end bare en messe

På mange måder bliver det mere en festival end en messe i gængs forstand.

- Som godsejer Catharina Reventlow-Mourier siger, er det her "Heartland for folk med gummistøvler". Det er tænkt større end en messe. Det skal give folk en hel masse oplevelser ud over at gøre en god handel. Her skal folk ikke bare kunne se alt det nye grej inden for jagt, fiskeri og friluftsliv, de skal også kunne prøve det, forklarer Jonas Nørregaard.

Brahetrolleborg Game Fair ventes at trække 18.000-20.000 gæster og cirka 130 udstillere.

- Her har vi taget udgangspunkt i den indendørs messe i Odense, som samler omkring 18.000 besøgende. For ikke at overlappe messen i Odense skal Brahetrolleborg Game Fair kun finde sted hvert andet år - i de år, hvor der ikke er messe i Odense, siger Jonas Nørregaard.

- Catharina Reventlow-Mourier laver ikke det her som et forsøg for at se, hvordan det går. Hun går all-in og giver den fuld pedal på alle knapper. Det skal være fantastisk. Og det bliver jo også stort for byen og området. Vi skal bruge en masse frivillige, og vi har aktiveret alle lokale hoteller og kroer i området. Faaborg Camping laver en pop-up camping ved Brahetrolleborg, hvor folk kan bo med telte og campingvogne og sidde og hygge sig om aftenen, fortæller Jonas Nørregaard.

Hos Indslev Bryggeri har messen fået lavet sin egen øl: Brahetrolleborg Muddy Boots.

Jim Lyngvild, der bor få hundrede meter fra Brahetrolleborg, er også en del af den nye messe.

- Hvorfor er det her havnet på Brahetrolleborg?

- Våbenimportørforeningen i Danmark har længe gået og drømt om at have sådan et sted, hvor folk ikke bare kan kan kigge på nyt grej, men også prøve det. De har kigget rundt i landet, og så har de set, at Brahetrolleborg geografisk ligger perfekt og har de rammer, der skal til. Samtidig var det naturligt at se på Brahetrolleborg, som har en fin tradition for jagt. Og så har de taget kontakt til Catharina Reventlow-Mourier, fortæller Jonas Nørregaard.