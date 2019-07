Brahetrolleborg klar til kæmpe festival for friluftsfolket

Brahetrolleborg Game Fair bliver 2.-4. august den hidtil største messe for jagt, fiskeri og outdoor i Danmark - målet er 18.000-20.000 gæster over tre dage.

Brahetrolleborg: På Brahetrolleborg Slot er slutspurten gået ind i forberedelserne til Brahetrolleborg Game Fair, der bliver den største og mest ambitiøse outdoor-messe/festival, der nogensinde er afholdt i Danmark.

Messen afvikles fra den 2. til 4. august, og programmet afslører, at det nærmest bliver med oplevelsesgaranti, uanset hvordan man i øvrigt har det med jagt, fiskeri og andre outdoor-aktiviteter.

Arrangørerne har lagt sig i selen for at ramme et så bredt publikum som muligt, så alle får en god dag. Så mens børnene laver pizza over bål eller fisker efter ørreder i en af dammene, kan de voksne gå til foredrag eller for eksempel afprøve de nyeste jagtvåben på skydebanen. Og hvis fruerne synes, det bliver lidt for meget med alt den larm, kan de sive over i ladyloungen i slotsgården, hvor man i relativ ro kan fordybe sig i nogle gode magasiner, drikke en kop kaffe, ja sågar få en skønhedsbehandling.

Som service for de mere kulturinteresserede har messen allieret sig med Øhavsmuseet og den lokale præst Ole Buhl, der i kirken og på guidede ture vil stå for formidlingen af Brahetrolleborgs historie.

- Tanken er, at selvom man ikke er interesseret i jagt, fiskeri og outdoor, så er der alligevel noget at komme efter. Vi tilstræber, at alle kan sig selv i nogle af aktiviteterne, og at familierne kan være sammen om at være på messe, men eventuelt deler sig op undervejs, fortæller Catharina Reventlow-Mourier, der ejer Brahetrolleborg Gods.