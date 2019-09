Bragede ind i lygtepæl: Fredagsbrandert endte i trafikuheld

Hillerslev: En 58-årig mand fra Ringe bragte sig selv i en slem knibe, da han fredag eftermiddag satte sig bag rattet, selv om han havde fået alkohol indenbords.

Til alt held kom ingen andre til skade, men det kunne være gået grueligt galt. Ifølge politirapporten kørte den 58-årig ad Assensvej lidt øst for Hillerslev, da han mistede kontrollen over bilen, krydsede ind over den modsatte vejbane og bragede ind i en lygtepæl og en hæk.

Uheldet skete lige omkring klokken 17, og det skyldtes ifølge politiet formentlig, at manden ville svare sin telefon, og derfor mistede kontrollen.

Fremme på stedet bag den tilkaldte politipatrulje den 58-årige om at blæse i et alkometer, og da resultatet viste 0,98, altså det dobbelte af promillegrænsen, står bilisten som minimum til en klækkelig bøde.