Bowlingtur med Midtfyns Familie og Havebrug

Midtfyns Familie og Havebrug inviterer medlemmer og andre interesserede til bowling og frokostbuffet i Svendborg den 7. marts.

Klokken 10.45 mødes foreningen ved bowlingbanerne i Bowl n' Fun i Svendborg til betaling og inddeling af hold. Efter en times bowling er der frokostbuffet kl. 12.00.

Det koster 140 kr. for medlemmer og 170 kr. for ikke-medlemmer at deltage. Har du selv sko med, bliver leje af sko fratrukket prisen. Man skal blot huske at gøre opmærksom på det ved tilmeldingen.

Tilmelding sker til Lone på telefon 2163 5307 senest den 27. februar. (Mic)