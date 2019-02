Bosted lukningsdømt: Nu vil Faaborg-Midtfyn åbne bosted med nyt navn i samme lokaler

Faaborg-Midtfyn: Faaborg-Midtfyn Kommune har nu officielt søgt om tilladelse hos Socialtilsyn Midt til at oprette et nyt socialt botilbud i Korinth. Det bliver på samme lokalitet som Solskrænten, og navnet bliver "Lykkevalg 17". Den nye institution får plads til 20 beboere, og stedet bliver normeret til 30 ansatte. Det nuværende Solskrænten har været normeret til 40 beboere og har 80 ansatte.

Målgruppen vil blive noget anderledes end for Solskrænten, som lukker til april efter krav fra socialtilsynet, men nogle beboere fra Solskrænten vil kunne flytte med, hvis tilbuddet bliver godkendt af Socialtilsyn Midt, oplyser direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi W. Kristoffersen.

Målgruppen adskiller sig fra Solskrænten ved ikke at inkludere senhjerneskadede, og den er sammenlignelig - men ikke identisk - med målgruppen på den nuværende afdeling AB på Solskrænten.

"Det er vurderingen, at 15 af beboerne på Solskrænten vil kunne overgå til det nye tilbud (10 fra afdeling AB og fem fra afdeling C). Der er tale om borgere, som Faaborg-Midtfyn Kommune har ansvaret for. De resterende 25 beboere kommer fra andre kommuner, og det har været op til disse kommuner at tage stilling til, hvad de i fremtiden vil tilbyde deres borgere. På grund af usikkerheden omkring godkendelse af nyt tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune har disse kommuner valgt at tilbyde borgerne andre tilbud," skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Da Solskrænten skal lukke, vil samtlige 80 medarbejdere modtage en opsigelse gældende fra 1. marts. Hvis det nye botilbud bliver godkendt, vil der dog være gode muligheder for, at en del af medarbejderne kan blive genansat.

Hvem der skal lede det nye bosted, er ifølge Siggi W. Kristoffersen endnu ikke afklaret.

- Ledelsesforholdene er ikke afklaret endnu. Lederne er i samme situation som de øvrige medarbejdere på Solskrænten. De skal kompetenceafklares, som det hedder. Vi skal i gang med at afklare, hvilke kompetencer, de har, og hvilke der bliver brug for det nye sted. Den runde slutter først for lederne, for det vil også betyde noget for medarbejderne, hvilke ledere den nye institution får, siger han.

Socialtilsyn Midt har oplyst, at sagsbehandlingstiden på ansøgningen er tre til seks måneder. Siggi W. Kristoffersen satser dog på en hurtig afklaring.

- Vi forventer, at Socialtilsyn Midt hurtigt kan behandle vores ansøgning, så vi kan få et endeligt svar inden udgangen af april. Det er vigtigt for at sikre en god overgang for beboere og medarbejdere, når Solskrænten lukker, siger han.