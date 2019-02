Borgmester fåmælt om spareplan

Forligspartierne holder møde fredag formiddag for at diskutere de såkaldte effektiviseringer, fortæller Hans Stavnsager (S).

Faaborg-Midtfyn: Skal budgettet åbnes igen? Det er spørgsmålet, som er tilbage, efter flere politikere nu melder ud, at de mener, der rent faktisk er tale om serviceforringelser i forbindelse med de effektivisinger, som forvaltningen er ved at føre ud i livet, og som ifølge budgetaftalen ikke må betyde serviceforringelser.

Borgmester Hans Stavnsager (S) vil imidlertid ikke sætte mange ord på sagen.

- Jeg har aftalt med forligspartierne, at vi mødes på fredag og går igennem de enkelte områder og ser på, om der er noget, vi ikke ser som effektiviseringer. Det ligger i forligsteksten, at hvis det viser sig ikke at være effektiviseringer, så skal vi forholde os til det politisk igen, siger han og ønsker ikke at uddybe.

Det er særligt på skoleområdet, at diskussionen er centreret. Her er der varslet op til ti stillinger. Derudover er 15 stillinger yderligere varslet nedlagt på dagtilbudsområdet og på Center for Opvækst og Læring, hvor der sidder eksempelvis socialrådgivere, medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge og administrative medarbejdere.