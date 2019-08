Borgmester efter ulovlig strejke: Man skal overholde spillereglerne

Borgmester Hans Stavnsager håber, at FOA Sydfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune snart lander en ny lokal lønaftale efter onsdagens dagplejestrejke. Han mener principielt, at lønmodtagere ikke bør strejke i strid med overenskomsten.

Faaborg-Midtfyn: Det kom bag på borgmester Hans Stavnsager (S), at Faaborg-Midtfyn Kommunes 140 dagplejere onsdag valgte at strejke i frustration over, at de lige nu står til at skulle gå ned i løn.

- Dagen forinden var der et forhandlingsmøde, hvor begge parter havde tilkendegivet, at det gik den rigtige retning i forhold til at finde en løsning. Så overrasket er nok det bedste ord til at beskrive min reaktion, fortæller borgmesteren.

Dagplejerne ligger i en længerevarende lønkonflikt med Faaborg-Midtfyn Kommune, som i maj opsagde dagplejernes lokale aftale, som bestemmer en række løntillæg for eksempelvis ressourcekrævende børn og administrativt arbejde.

Dagen før strejken var FOA Sydfyn og Faaborg-Midtfyn imidlertid blevet enige om at genoptage forhandlingerne, som havde ligget helt stille siden før sommerferien.

- Mener du, dagplejerne havde grund til at strejke?

- Principielt set synes jeg ikke, der er grund til en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Når vi har et overenskomstsystem, så er der nogle regler, og dem skal man som udgangspunkt overholde. Det gælder både arbejdstager og arbejdsgiver.

- Skulle dagplejerne så have overholdt reglerne?

- Min principielle holdning er, at når man har sæt spilleregler, så skal man overholde spillereglerne.

Borgmesteren håber, at forhandlingsparterne kan lande en ny aftale, som begge kan se sig selv i.

Politikerne har i teorien den mulighed at genåbne sidste års budget og sløjfe en besparelse i dagplejen, så dagplejerne kan beholde deres tidligere aftale. Det ligger dog umiddelbart ikke i kortene, mener borgmesteren.

- Jeg synes, det ville være meget mærkværdigt at gøre nu. Som FOA selv har udtalt i jeres avis, så er de optimistiske omkring at lande en aftale. Jeg kunne forstå reaktionen, hvis forhandlingerne var brudt sammen i forgårs (tirsdag, red.), men det er ikke der, vi står.

- Sådan som jeg forstår det, så har FOA i går (onsdag, red) bekræftet, at trods den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, så vil de stadig gerne gå ind i forhandlingerne, og at de fortsat er optimistiske omkring at finde en løsning, siger Hans Stavnsager.

FOA Sydfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune sætter sig efter planen ved forhandlingsbordet igen den 11. september. Indtil videre kan dagplejerne derfor se frem til en lønnedgang fra og med 1. september, hvor den nuværende lokale lønaftale udløber.