Borgmester: - Vi gør intet af det her for at genere caféejer

Borgmester Hans Stavnsager mener, at dialogen om lukningen af Vestkaj har været særdeles grundig, og at kommunen har gjort alt for at imødekomme ønskerne hos havnens aktører.

Faaborg: - Det er rigtig ærgerligt, at Line Klivager ikke kan se sig selv i det, for der er jo intet af det her, vi gør for at genere hende. På mødet i torsdags snakkede vi for eksempel om, at når Vestkaj lukkes, giver det mulighed for at sætte flere borde og stole op, så hun kan udvide sin udendørs servering, og det er vi også åbne over for. Eller hvis hun vil reservere en del af den udvidede p-plads på slagterigrunden, gør vi gerne det og får lavet nogle skilte. Så jeg synes, vi har forsøgt i dialog at finde nogle løsninger, som også tilgodeser hende, siger borgmester Hans Stavnsager (S) efter at have modtaget den tre sider lange indsigelse fra Line Klivager i Faaborg Røgeri Café.

Borgmesteren fastslår, at lukningen af Vestkaj ligger fast, og der kommer ikke yderligere dialog, som Line Klivager opfordrer til i indsigelsen.

- Nej, vi har holdt møde og snakket grundigt med de erhvervsaktører og foreninger, der har interesser på havnen. Nu siger Line, at vi også skal mødes med dem, der har både liggende, og dem, der bor ovre på den anden side af Havnegade. Så bliver det jo nærmest uendeligt. Den her inddragelsesproces har faktisk været meget grundig i forhold til, hvad vi plejer at gøre med lignende projekter, siger Hans Stavnsager.

- Efter mødet 23. april, hvor der var et flertal imod planerne, har vi snakket med aktørerne for at se, hvad der skulle til, for at de kan se sig i det. På mødet 16. maj syntes flertallet, at det var en god løsning, så inddragelsesprocessen har rykket det betydeligt.

- Vi har lyttet til og justeret efter en lang række af de ønsker, aktørerne havde. Vi sagde ja til at gøre det til en midlertidig lukning på to måneder. Vi sagde ja til, at der fortsat skal kunne komme store, tunge transporter ad Vestkaj, hvis det er nødvendigt. Vi gik med til, at grusvejen laves lige bag ved Frølageret, og vi sagde ja til at udvide antallet af p-pladser på slagterigrunden til næsten det dobbelte, nævner borgmesteren.

Han pointerer, at dialogen om lukningen af Vestkaj har stået på i tre måneder, siden den første gang blev præsenteret for Vores Havn op til kommunalbestyrelsesmødet i februar.

- Det er korrekt, at Line Klivager fortsat har haft bekymringer, både på mødet 23. april og 16. maj. Men jeg er glad for, at Jan Mortensen som formand for Vores Havn gik med ud og sagde i pressemeddelelsen, at han fortsat synes, det er en god løsning, siger Hans Stavnsager.

Personligt tror han, at lukningen af Vestkaj også på længere sigt er det rigtige, men han forsikrer, at alle muligheder er i spil, når forsøget skal evalueres i september.