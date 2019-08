Borgmester: - Stram op på pengeforbruget

Faaborg-Midtfyn: Borgmester Hans Stavnsager (S) tog den alvorlige mine på, da byrådet tirsdag tog den kvartalsvise budgetopfølgning til efterretning, for den viser, at pengene fosser lovlig hurtigt ud af kommunekassen. Lige nu er det et merforbrug på driften på 18,2 millioner kroner, svarende til 0,7 procent.

Det bunder især i, at en række såkaldte effektiviseringsforslag ikke er slået igennem, og at der bruges flere penge i afdelingen Sundhed og Omsorg end budgetteret.

Derfor indskærpede Hans Stavnsager, at der skal strammes op på økonomistyringen. De enkelte fagområder skal ikke vente kommunalbestyrelsens tilgivelse, men selv anvise finansiering inden for deres egne budgetområder, hvis udgifterne skrider. Kun efter aftale med kommunens direktion, kan finansiering henvises til en budgetopfølgning, hed det i opsangen.