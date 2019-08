En borgertænketank skal være med til at sætte især cykling på dagsordenen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Cykling er nemlig godt for kroppen, godt for miljøet og så er turisterne glade for det.

Ryslinge: Faaborg-Midtfyn Kommune vil i samarbejde med Ryslinge lokalråd sætte fokus på vigtigheden af grønne områder og bæredygtighed.

Derfor er der nu blevet arrangeret en borgertænketank i Ryslinge Skulpturpark torsdag den 15. august klokken 15.30, hvor beboerne i Ryslinge og omegn opfordres til at dele deres gode ideer til, hvordan man bedst giver folk grønne fingre. Et af de store punkter på dagsordenen lyder på mere fokus på cykling og cykelstier, og hvordan man får folk til at hoppe på den tohjulede, før man sætter sig ind i bilen.

- Det er vigtigt at få sig rørt, og folk bliver nogle gange overraskede over, hvor nemt det er at komme rundt, lyder det fra Hanne Raunsmed, som er projektleder i kommunen og står bag den kommende tænketank.

- Vi glemmer, hvor mange muligheder der er for, hvordan vi kan komme rundt.

Cykel-strategien er, udover et forsøg på at få folk til at bevæge sig mere, også et mål om at gøre kommunen mere bæredygtig. Derfor skal gåturen i Ryslinge Skulpturpark give kommunen ideer til, hvordan man gør det grønne alternativ mere synligt og attraktivt, og om der eventuelt mangler cykelruter og cykelstier.

- På sidste tænketank talte vi om FN's verdensmål, siger Hanne Raunsmed.

- Vi skal blive bedre til at huske hinanden på, at man nogen gange kan cykle i stedet for at køre i bil.

Med initiativer som Hjerterdametouren og Team Rynkeby er Faaborg-Midtfyn Kommune allerede godt på vej til at etablere sig som en af de førende ryttere i cykelkampen, og tænketanken skal være med til at få kommunen til at køre de sidste kilometer til målstregen. Dermed markerer kommunen sig også som en del af Fyns Bike Island-projektet, som arbejder på at brande Fyn internationalt til at være en spændende cykeldestination.

- Vi vil gerne vise, at der er nogle muligheder som cyklist på Midtfyn - også som turist, siger Hanne Raunsmed.