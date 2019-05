Borgermøde om ungemiljøet

Espe: Der er møde om ungemiljøet arrangeret af Landsbyklyngen Hånden under Midtfyn. Det foregår tirsdag 4. juni kl. 18-20 på Espe Skole.

Alle borgere i området er inviteret, ungerådet, Lokalråd, kommunens unge-koordinator, landdistriktskoordinator, skolebestyrelser og vigtigst, de unge mennesker.

Der serveres gratis pizza og drikkevarer.

En borgerundersøgelse, der er lavet af DGI/Realdania i forbindelse med projekt klyngesamarbejde, viser, at de unge har lavere livskvalitet og er mindre tilfredse med udbuddet af aktiviteter end de voksne, når de bor på landet. Det ønsker man i klyngesamarbejdet at forbedre. Landsbyklyngen er inviteret til at søge støtte til et mødested af DGI, Realdania og Byg og Anlægsfonden.

Fra Landsbyklyngen Hånden under Midtfyn opfordres der til, at deltagerne i mødet kommer med gode idéer. Deltagerne vil desuden kunne få mere at vide om mulighederne for at lave et mødested for de unge.