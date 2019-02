Borgermøde om konsekvenserne for landbrugsskolen

Korinth Lokalråd og Korinth Handel og Håndværkerforening indkalder til borgermøde onsdag aften. Forstanderen for Dalum Landbrugsskole afviser dog forlydender om, at afdelingen i Korinth er akut lukningstruet som følge af kommunalbestyrelses beslutning mandag aften.

Korinth: Lokalrådet og handels- og håndværkerforeningen i Korinth har i al hast arrangeret et borgermøde onsdag aften om, hvilke konsekvenser det får for Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth, at politikerne mandag vedtog at flytte Heldagsskolen fra Vantinge til den gamle Brahetrolleborg Skole.

I opslaget på Facebook, hvor der indkaldes til borgermødet, skriver Ove Nielsen, formand for Korinth Handel og Håndværkerforening:

"Som de fleste nok ved, har vores politikere besluttet at flytte Heldagsskolen til Korinth. Det vil sige, at Green Care-projektet er sparket til hjørne. Det medfører desværre, at Dalum Landbrugsskole med stor sikkerhed lukker sin afdeling i Korinth. Det vil de uddybe på borgermødet. Det kan og skal vi ikke acceptere, så derfor er det vigtigt, at vi møder op og deltager i debatten. Lokalrådet arbejder på at få så mange politikere med som muligt."

- Ví har hørt forlydender om, at afdelingen i Korinth er lukningstruet. Ud fra det føler vi, at vi er nødt til at reagere hurtigt, siger Ove Nielsen.