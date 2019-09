Ringe: Ved et borgermøde om 5G på Ringe Bibliotek vil Facebook-gruppen "Vi siger Nej til 5G i Danmark" lørdag 21. september kl. 14-17 på Ringe Bibliotek sætte et kritisk lys på den planlagte 5G-udrulning i Danmark.

Ifølge gruppen har talrige forskere og videnskabsfolk over hele verden opfordret på det kraftigste til at sætte bremsen i, fordi ingen kender de specifikke konsekvenser af 5G-netværket.

- Problemet med strålingen fra 5G-netværket er, at det er endnu en tilføjelse til det i forvejen alt for høje strålingsniveau, som påvirker os i form af 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth og andre trådløse teknologier. Det er denne skadelige baggrundsstråling, som vil få en markant stigning med 5G. Og det vil påvirke mennesker, dyr og planter mere end i dag, siger en af oplægsholderne på mødet, Pernille Schriver, biolog, miljøvejleder, lærer og formidlingskoordinator i EHS Foreningen (foreningen for elektro-hypersensitive, red.).