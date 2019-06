12 plancher med fortællinger om kulturen og naturen langs Langelinie bliver sat op i forbindelse med kulturnatten. Initiativtagerne håber, at projektet kan blive permanent.

Faaborg: Vidste du, at havnebadet i Faaborg er det fjerde, byen har haft? Vidste du, at man kan besøg mæcen Mads Rasmussens gravsted på Østerbrogade? Og vidste du, at Klinteparken oprindeligt blev anlagt på privat initiativ?

Der er masser af historier at fortælle om naturen og kulturen langs Langelinie, mener en gruppe på fire borgere, som er gået sammen om at formidle de spændende fortællinger.

- Det handler simpelthen om vores kærlighed til Langelinie, som er et fantastisk sted, vi skal være stolte af. Og vi vil gerne formidle vores viden, så andre også kan få glæde af den, fortæller Anette Torup, som er en del af arbejdsgruppen.

Den består yderligere af Lars Torup, Lisbeth Kaare og Marius Jensen. Alle fire bor i nær tilknytning til Langelinie og har deltaget i arbejdet med at fremstille 12 plancher i A3-størrelse, der skal opsættes på strækningen og afsløres i forbindelse med Kulturnatten den 14. juni.

Derudover arbejder gruppen på et website med supplerende oplysninger, som blandt andet kan tilgåes via QR-koder på plancherne. Gruppen får også fremstillet en folder om strækningen, der kommer til at ligge på blandt andet Turistkontoret.

- Plancherne bliver afsløret den 14. juni og kommer i første omgang til at hænge henover sommeren. Men vi håber, at vi kan få tilladelse til at lade dem hænge permanent. Vi ser det i første omgang som en slags test af konceptet, siger Lisbeth Kaare.