Borgere må selv betale: Ingen kommunale penge til at hjælpe herreløse katte

Ølsted: Der lever rigtig mange herreløse katte i Danmark. I følge Kattens Værn skyder de på et sted mellem 70.000-100.000. På grund af de længere og varmere somre i Danmark er antallet stigende som aldrig før, da kattene får flere kuld om året end normalt.

En af de personer, der har oplevet et stigende antal af herreløse katte, er Ida Nielsen fra Ølsted nær Brobyværk. Inden for et par år oplevede hun fem forskellige katte uden øremærke ved sit hjem. De var underernærede og/eller kvæstede. Det fik hendes alarmklokker til at ringe:

- Vi er en meget lille landsby her, så at opleve så relativt mange tilfælde af herreløse katte på så lille et område fik mig til at tænke på, at det jo må være et langt større problem på kommunalt plan, siger Ida Nielsen.

Hun undersøgte sine muligheder for at hjælpe. Hvad hun fandt ud af, chokerede hende.

Det viste sig nemlig, at Kattens Værn ikke har et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen har ikke sat penge af, til at Kattens Værn kan påtage sig at afhjælpe problemet. Det vil sige, at hvis man som privatperson ønsker at hjælpe en herreløs kat til et bedre liv, så står indfangning, neutralisering og andre behandlingsmæssige omkostninger for egen regning. Som minimum vil det koste 850 kr. at hjælpe katten.

- Det tog noget tid at sætte sig ind i problemstillingen. Og så var jeg jo nødt til at reagere, for jeg frygter jo, at det jeg har oplevet er tegn på et større dyrevelfærdsproblem, siger Ida Nielsen.