Nr. Lyndelse: Danmarks længste fødselsdagsbord løber af stablen lørdag 15. juni om morgenen i så mange almene boligområder i Danmark som overhovedet muligt. Og også i Nr. Lyndelse går det løs - i Boligforeningen Kristiansdal, afd. 12.

Fra boligforeningen lyder det i en pressemeddelelse:

- Vi hylder det lokale fællesskab i boligområderne og fejrer, at de almene boliger har jubilæum. For 100 år siden gik 27 almene boligorganisationer sammen og skabte det fællesskab, der er vokset fra 27 til 530 boligorganisationer. Dengang var der et par tusinde beboere, der boede i en almen bolig. I dag bor knap en million danskere i en almen bolig. Eller hver sjette dansker.

- Vi spiser morgenmad sammen 15. juni. Her mødes naboer med dem, de kender godt og mindre godt, over en kop kaffe og en morgenbolle. At spise morgenmad er en ganske beskeden aktivitet, som de fleste af os foretager dagligt, men når vi gør det sammen, er det essensen af de almene boliger: Hjem der kan mærkes, - på flere måder. De er overkommelige i pris. De rummer gamle og unge, familier og handicappede. De, der har det svært, og de, der har det nemmere. I Kristiansdal formulerer vi det som "Det bedste i verden er at komme hjem".

Morgenmaden 15. juni foregår fra kl. 10 til kl. 12 i Aktivitetshuset Skullerodsholm, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev. Formanden for Boligforeningen Kristiansdal Afd. 12's bestyrelse, Bent Mikkelsen, holder festtalen kl. 10.30.