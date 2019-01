Boliger: Faaborg skal være seniormagnet

Faaborg: Faaborg skal i højere grad udvikles som magnet for seniorer, fremgår det af en boligstrategi politikerne lige har vedtaget. Den lægger linjen for, hvor kommunen skal skabe boliger frem mod 2030.

Faaborg er den af de fire større byer, der skal udvikle sig mindst, nemlig med 180 nye boliger til målgruppen seniorer, der gerne vil bo pænt. I strategien konstateres, at pendlertiden til Odense er for lang, til at Faaborg kan satse på tilvækst af børnefamilier.

I Årslev og Ringe skal de begge steder bygges 545 boliger, henvendt til yngre og børnefamilier, og i Nr. Lyndelse 270 boliger til børnefamilier, par, singler og seniorer.