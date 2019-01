Mere end 100 nye boligmuligheder i form af lejeboliger eller byggegrunde er kommet eller kommer snart i Ringe. Interessen for at bosætte sig i byen er stigende, lyder det fra flere sider.

- Der er mere gang i den lige nu, og brugte huse er kommet op i en pris, hvor det måske er lige så let at låne til et nyt hus. Så har vi en tilgang af yngre mennesker fra Odense, hvor det er noget dyrere at købe en grund, og hvor det kan være svært at få en stor nok grund. Selvfølgelig er der også nogle internt i kommunen, som flytter rundt, bygger og køber nyt. Men der er en pæn tilgang fra nord, understreger John Kold.

Også udstykningen Platan Allé og Linde Allé er i Danboligs hænder. Platan Allé blev for et par år siden udvidet med 2. etape.

- Der, hvor du har hurtig adgang til Odense, der er det interessant at bo. Det gælder for både Ringe, Årslev og Sdr. Nærå, at de er attraktive, siger John Kold, som varetager salget af byggegrunde i den nye udstykning, Bøgedalsvænget.

Ringe: På Pedersmindevej vest for Ringe Sø er håndværkere i fuld gang med at opføre 26 nye lejeboliger. Et stenkast derfra, i Golfparken, blev 12 nye parcelhusgrunde klar i efteråret , og næsten samtidig blev til salg-skilte hængt op i forretningsmanden Kurt Poulsens parcelhusudstykning på den modsatte side af Gestelevvej. Bøgedalsvænget hedder udstykningen her, og hvor der er plads til 31 nye parcelhuse.

Det er et tegn på, at Ringe er attraktiv og har noget at byde på. For jeg tror ikke, at investorerne gør det uden, at der er et marked for det

Efterslæb?

Ulla Meilstrup fra Faaborg-Midtfyn Kommune oplever også en stigende interesse. I Ringe har kommunen Boltebjerg-udstykningen med 40 grunde. De 12 er solgt i udstykningen, hvor den første handel gik igennem i 2014.

- Fire grunde i Boltebjerg er solgt i 2018. Det synes jeg egentlig er meget godt, for der er mange private udstykninger i Ringe. Vi oplever en stigning i henvendelser på byggegrunde, og den er nok størst i Sdr. Nærå. Årslev, Nr. Lyndelse og Ringe er også fint med, siger Ulla Meilstrup.

Det er knap et år siden, at de første beboere flyttede ind i lejlighedskomplekset Støberiet i Ringe. De 46 lejligheder var stort set lejet ud fra dag et, og formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V), glæder sig over, at man fra politisk side har givet grønt lys til flere boligprojekter.

- Det er et tegn på, at Ringe er attraktiv og har noget at byde på. For jeg tror ikke, at investorerne gør det uden, at der er et marked for det, påpeger han og tilføjer.

- Jeg tror, at der har været et efterslæb på lejeboliger. Det er svært at sige, hvornår markedet er mættet, og det er klart, at det skal stå op imod den efterspørgsel, der nu engang er. Men der skal være et vist forhold mellem leje og eje, og det skæver vi selvfølgelig til. Men vi er dækket ganske godt ind nu og i årene frem. Det skal vi også være.