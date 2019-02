Bogcafé på Ringe Bibliotek

- Undervejs fortæller Mai blandt andet om kunstnerinden Madame Tussauds livshistorie, som den beskrives i Dorrit Willumsens roman "Marie". Mai anbefaler også Erling Jepsens roman "Erna i krig". En veloplagt røverhistorie om at havne midt i slaget ved Somme under første verdenskrig, lyder det fra biblioteket.

Anbefaling af prisvinder

- Camilla tager over med sine anbefalinger af Auður Ava Ólafsdóttirs "Ar", der vandt Nordisk Råds Litteraturpris 2018. Hun fortsætter med Fredrik Backmans "Bjørneby". En bog om titelbyen, der er dækket af sne og is og byder på mørke og arbejdsløshed, men også på sammenhold og kærlighed. Sammen gør Camilla og Mai deres til at give god inspiration til nye, litterære eventyr, lyder det fra Ringe Bibliotek.

Bemærk: Entré er 25 kr. inklusiv rundstykke, kaffe og te. Billet købes via www.fmbib.dk eller ved henvendelse på biblioteket.

Samtidig gør biblioteket også opmærksom på, at Erling Jepsen gæster Ringe Bibliotek onsdag 20. marts og fortæller om "Erna i krig". Billet kan købes via www.fmbib.dk.