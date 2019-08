Børns rettigheder: Midtfynsk skole med i FN-samarbejde om børnerettigheder

Ringe: Børn har ret til social sikkerhed. Og børn har ret til at give udtryk for en mening, som skal respekteres. Faktisk har børn ret til mange ting, hvis man følger FN's Børnekonvention, men det er ikke altid, at børnene kender deres rettigheder og ved, hvordan de skal bruges.

Derfor er Nordagerskolen i Ringe her efter sommerferien startet som en af FN-organisationen UNICEF's såkaldte rettighedsskoler.

- Folkeskolen skal ikke kun handle om det faglige. Folkeskolen er en dannelsesskole, lyder det fra skoleleder Per Fuglsang Midtgaard.

Rettighedsskolerne er et initiativ, som skal gøre børn opmærksomme på deres rettigheder, og på hvordan de rettigheder bør være en del af deres hverdag. Idéen er, at når børnene ved mere om rettighederne, kan de også begynde at føre dem ud i livet, hvilket blandt andet kan være med til at fremme trivslen på skolen.

- Man skal have empati, forståelse for andre, og så skal man kunne rumme andre. Det bør være en dagsorden i folkeskolen, mener Per Fuglsang Midtgaard.

I klasserne skal eleverne derfor arbejde med plancher, hvor de snakker om, hvilke af artiklerne fra FN's børnekonvention, som de mener, er vigtigst i deres fællesskab. Og i samarbejde med hinanden skal børnene finde ud af, hvordan man på bedste måde imødekommer hinandens rettigheder. På den måde lærer man ikke kun eleverne om, hvilke rettigheder de har, men man lærer dem også, hvordan de skal bruges i praksis.

- Et barn har brug for nogle retningslinjer i sit liv for at kunne blive et dannet menneske. Derfor er rettighedsskolen vigtig, siger Per Fuglsang Midtgaard.

Dannelse er dog ikke den eneste grund til, at rettighedsskolen er vigtig. Ifølge UNICEF, mener over halvdelen af eleverne på de danske skoler, at de har ikke har indflydelse på reglerne i klassen, til trods for at næsten alle lærere mener det. Det er en af de problematikker som Nordagerskolen kan være med til at løse, når den i løbet af skoleåret etablerer sig som rettighedsskole. En del af forløbet arbejder med at oprette et rettighedsråd, som blandt andet består af en blanding af elever, lærere og forældre. Sammen skal rettighedsrådet løbende undersøge og evaluere på, hvordan rettighedsskolen fungerer.

- Det handler om, at i stedet for at snakke og lære om demokratiet på skolen, så skal man leve demokratiet på skolen, lyder det fra skoleleder Per Fuglsang Midtgaard.