Børnebiffen i Helios - og det er gratis

Faaborg: Tirsdag den 19. februar er der igen "Børnebiffen" i Helios-Teatret, hvor alle børn mellem tre og syv år er velkomne sammen med deres voksne - og det er ganske gratis.

"Børnebiffen" er Kulturregions Fyns gratis tilbud til børnehave- og dagplejebørn samt de yngste førskolebørn, men alle børn er velkomne, så Helios-Teatret opfordrer forældre og bedsteforældre til at tage en fridag sammen med de yngste og bruge den på en hyggelig formiddag i biografens mørke sammen med mange andre børn.

Der vises to filmpakker med kortfilm til hhv. de tre-fire årige og fem-syv årige. Hver filmpakke indeholder kortfilm, der er særligt udvalg til målgrupperne af Det Danske Filminstitut. Kulturregion Fyn har udarbejdet et filmpædagogisk materiale - Pixi-film - til "Børnebiffens" film, så det voksne personale dels kan komme på filmrelaterede kurser og workshops, dels kan forberede børnene på de film, de skal se og følge op bagefter med en snak om børnenes oplevelser. Filmenes temaer er tæt forbundne med de pædagogiske læreplaner.

Men det primære er at lære vore små medborgere, at gode film skal ses i biografens mørke sammen med andre og give dem lyst til at gå i biografen, når de bliver større, lyder det fra Helios-Teatret.

"Børnebiffen" ruller over Helios-Teatres lærred tirsdag den 19. februar kl. 10.15 for de tre-fire årige og kl. 11.15 for de fem-syv årige. Daginstitutioner, dagplejere og skoler skal tilmelde børnene på forhånd, men da der er 252 sæder i biografens store sal, er der også god plads til alle private, der har lyst til at tage imod dette gratis tilbud. De skal bare møde op i Helios-Teatret.