Ringe: Når Ringe Gymnastikforening indleder gymnastiksæsonen i den første uge af september bliver det bl.a. med to nye hold, der starter op 2. september - nemlig et "powermix"-hold for 4. - 5.-klasse klokken 17.30-19 med plads til både begyndere og mere øvede gymnaster. Der lægges stor vægt på fællesskab, sammenhold og læring. Kroppen styrkes gennem sjove, men seriøse træninger med fede serier til god musik og masser af spring på trampolin, airtrack, stortrampoliner og i springgrav.

Det andet nye hold hedder "ynglingemix" fra klokken 17.45-19-45 og er for 17-årige og opefter. På holdet vil der indgå flere fællessekvenser, men som gymnast på holdet vil man komme til at stå med valget om man vil udfordre sig i enten rytme eller spring. /exp