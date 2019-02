Børn kan lege med teknologi på biblioteket

Faaborg-Ringe: I vinterferien kan børn mellem 8 og 14 år kan prøve kræfter med de populære micro:bits på bibliotekerne i Faaborg og Ringe. Det er gratis; børn under 10 år skal have en voksen med.

En micro:bit er en lillebitte controller, der kan programmeres fra en computer, en tablet eller en smartphone. En micro:bit har en masse funktioner indbygget som programmerbare knapper, sensorer og kompas, og den er en nem introduktion til computing og kodning.

Workshoppene ledes af Peter Eduard, som har sit eget firma, hvor han arbejder med design og ny teknologi til undervisning og teknologiforståelse.

Der vil være nogle computere til rådighed under workshoppen, men det er en god idé at tage en smartphone med selv. Der er to workshops om dagen, men man kan kun deltage i én, og man skal tilmeldes via bibliotekets hjemmeside.

På Faaborg Bibliotek er der workshops tirsdag 12. februar kl. 10-12 og kl. 13-15.

På Ringe Bibliotek er det onsdag 13. februar kl. 10-12 og kl. 13-15.