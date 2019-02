Børn kan blive mesterdetektiver i Arresten

Faaborg: I vinterferien er børn inviteret til at teste, hvor snu de er til at finde fejl og kende forskel på fup eller fakta i Faaborg Arrest. Er man blandt de klogeste, der kan regne ud, hvor sandheden gemmer sig, kan man blive udråbt til Mesterdetektiv af 1. grad. Og hvis løsningen driller, er der god hjælp at hente hos Arrestens medarbejdere.

I vinterferien kan man også komme med på familierundvisning, hvor man - på samme måde som dommere - skal vurdere, hvad der tidligere blev set som en rimelig straf. Passer det for eksempel, at en mand i 1800-tallet blev dømt til et års fængsel for tyveri af en skjorte?

Strafudmåling er også i vores tid et område, der er til debat. Gennem historien har straf været begrundet i den tid og de strømninger, der har været gældende, og det er temaet for vinterferien i Arresten.